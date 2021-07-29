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ФСО возобновит церемонию разводов караулов в Кремле

  /   Обновлено: 29 июля 2021 12:33
Армия
ФСО возобновит церемонию разводов караулов в Кремле
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 29 июля. Федеральная служба охраны (ФСО) возобновляет проведение церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле, которые не проводились из-за обострения ситуации с COVID-19.

Семнадцатый сезон развода конных и пеших караулов Президентского полка открылся в этом году 29 мая. В прошлом году весь сезон был полностью пропущен из-за пандемии.

«С 31 июля возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ на Соборной площади», — пишет ТАСС.

По традиции церемония будет проводиться каждую субботу. Во время мероприятия происходит динамичное перестроение военных в различные фигуры, а также идет демонстрация владения оружием.

Ранее сообщалось, что из-за обострения ситуации с коронавирусом в Москве развод караула Президентского полка с 10 июля был временно приостановлен.

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