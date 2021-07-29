МИД РФ: вопрос сокращения новейших вооружений зависит от готовности США к переговорам

Москва, 29 июля. Новейшие российские системы вооружений останутся за рамками нынешних договоренностей, если США не готовы к дальнейшим переговорам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Москва заинтересована в развитии новых оборонных систем, так как они укрепляют безопасность страны и стратегическую стабильность. В то же время российская сторона настроена действовать в рамках международных договоренностей.

«Мы все уже давно объяснили американцам, какие из наших новейших систем подпадают под действие продленного в феврале ДСНВ», — сказал Рябков.

Он уточнил, что сверхзвуковые ракеты «Кинжал» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон» на сегодняшний день находятся за рамками соглашения.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, разработку какого российского вооружения США хотели бы ограничить за счет договоренностей. В то же время Вашингтон заявил о выполнении США всех обязательств в рамках ДСНВ.