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МИД РФ: вопрос сокращения новейших вооружений зависит от готовности США к переговорам
Армия
МИД РФ: вопрос сокращения новейших вооружений зависит от готовности США к переговорам
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 29 июля. Новейшие российские системы вооружений останутся за рамками нынешних договоренностей, если США не готовы к дальнейшим переговорам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Москва заинтересована в развитии новых оборонных систем, так как они укрепляют безопасность страны и стратегическую стабильность. В то же время российская сторона настроена действовать в рамках международных договоренностей.

«Мы все уже давно объяснили американцам, какие из наших новейших систем подпадают под действие продленного в феврале ДСНВ», — сказал Рябков.

Он уточнил, что сверхзвуковые ракеты «Кинжал» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон» на сегодняшний день находятся за рамками соглашения.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, разработку какого российского вооружения США хотели бы ограничить за счет договоренностей. В то же время Вашингтон заявил о выполнении США всех обязательств в рамках ДСНВ.

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россия сша мид рф рябков
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