Онищенко объяснил фейк о «тысячах смертей» в Болгарии из-за вакцинации от COVID-19

Депутат Госдумы, известный врач Геннадий Онищенко раскритиковал главу минздрава Болгарии за непродуманные заявления по поводу вакцинации от COVID-19, которые были неверно истолкованы некоторыми СМИ, что спровоцировало панику.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Болгарии заявили о примерно десяти тысячах смертей из-за ошибок в организации вакцинации, в новости также было упомянуто название одной из европейских вакцин. Первоначально это было истолковано так, что смерти связаны с самой вакцинацией, что, естественно, является фейком и не соответствует действительности.

В действительности же недавно назначенный министром здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, критикуя своих предшественников, заявил, что предыдущее правительство страны допустило ошибки при организации вакцинации от COVID-19. Слова министра приводит газета Sofia Globe. По мнению Кацарова, ошибка заключалась в том, что программа вакцинации не предусмотрела приоритета для пожилых людей, что привело к высокой смертности среди граждан старшего возраста, а также людей с хроническими заболеваниями. По словам главы минздрава Болгарии, это привело к преждевременной гибели десяти тысяч человек, которые могли быть спасены. Министр также назвал ошибкой решение отдать приоритет вакцине AstraZeneca в ущерб другим препаратам для профилактики COVID-19, одобренным европейским регулятором, и раскритиковал ошибки в логистике.

ФБА «Экономика сегодня» /

Заявление главы болгарского минздрава и интерпретацию этой новости некоторыми СМИ резко раскритиковал известный политик, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Я с этой новостью разбираюсь с ночи, когда она только появилась, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Изначально эта информация вообще фигурировала под заголовками, что дескать эти десять тысяч человек «умерли от вакцинации», что, конечно, является фейком. Я так понимаю, что новый министр здравоохранения Болгарии не придумал ничего умнее, чем начать кампанию по дискредитации своих предшественников. Пусть это останется на его совести, но на мой взгляд, это просто неэтично».

Онищенко обратил внимание, что у Болгарии не было своей вакцины, и в целом согласился с мнением министра, что кампания по вакцинации там была организована с ошибками.

«Они действительно, видимо, не сосредоточились на главной группе риска — пожилом населении, вот откуда расчеты этого горе-министра о десяти тысячах умерших, — пояснил Онищенко. — Но в целом все это можно назвать информационно-террористической атакой, поскольку это подается как «смерть от вакцинации». Такие заявления дискредитируют всю программу вакцинации и не только в Болгарии: мы же с вами тоже это читаем и обсуждаем!»

Федеральное агентство новостей /

Онищенко призвал и политиков, и чиновников, и СМИ как можно более ответственно подходить к таким вопросам, чтобы не провоцировать в обществе ненужную панику.

«Прежде всего, призываю всех, кто высказывается по поводу COVID-19, быть острожными, а журналистам в очередной раз советую более корректно подавать информацию. Понимаю желание СМИ погнаться за громким заголовком, но не стоит сеять в обществе панику. Нашим девизом должны стать слова: корректность, спокойствие, взвешенность. Давайте будем прививаться и будем максимально аккуратными в формулировках!» — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На 29 июля в мире зарегистрировано более 196 млн случаев заражения COVID-19, всего скончались почти 4,2 млн человек с подтвержденным диагнозом. На данный момент в мире введено почти четыре миллиарда доз вакцин, полную вакцинацию прошли более миллиарда жителей планеты.