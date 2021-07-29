Коммунист Соловейчик назвал главной причиной поражения ГКЧП ложь о Горбачеве

Если бы ГКЧП в свое время отстранил от власти президента СССР Михаила Горбачева, а не распространял слухи о его болезни, история могла бы пойти совсем по иному пути. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Руководитель ракетно-космической отрасли СССР и последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению Олег Бакланов скончался 28 июля в возрасте 89 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, добавивший, что с Баклановым дружил его отец.

Руководители ГКЧП организовали путч 19 августа 1991 года, попытавшись свергнуть новые российские власти во главе с Борисом Ельциным. Будучи не поддержанными ни Горбачевым, ни широкими слоями населения, руководители госкомитета проиграли борьбу за власть и впоследствии были арестованы. В 1994 году они были амнистированы и выпущены на свободу.

«Роль ГКЧП в истории нашей страны достаточно сложная, — заметил Соловейчик. — С одной стороны, они, разумеется, никакие не изменники, а настоящие патриоты своей советской Родины, выступавшие против распада СССР и против политики Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича, которая впоследствии привела к распаду страны. Другое дело, что действия организации с 19 по 21 августа 1991 года были непоследовательны, нелогичны и потому не могли увенчаться успехом».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам представителя Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга, члены ГКЧП, прекрасно зная, что Горбачев непопулярен в народе и «готов сговориться с тем же Ельциным», не стали от него отрекаться, а вместо этого запустили ошибочную версию о том, что тот якобы болен.

«А надо было честно сказать, что президент СССР отстранен от власти за свои политические ошибки, — заявил эксперт. — И вот эта ложь, которая стояла в самом начале деятельности ГКЧП, во многом сыграла против него и дала народу понять, что они связаны с Горбачевым. Естественно, это послужило тому, что трудящиеся, в массе своей поддерживавшие цели госкомитета, сам его состав не одобрили и остались в стороне во время противостояния путчистов и праволиберальных сил во главе с Ельциным».

Именно эта непоследовательность и нерешительность ГКЧП, по мнению собеседника ФАН, предопределила его поражение от президента России, который был энергичен и уверен в своей правоте.

«Также он активно использовал идеологию, привлекая на свою сторону столичную интеллигенцию, выглядя таким образом в глазах многих куда более привлекательно», — резюмировал Соловейчик.