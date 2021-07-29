Историк моды Александр Васильев назвал Клаву Коку иконой стиля для двадцатилетних

Москва, 29 июля. Певица Клава Кока — одна из самых популярных российских исполнительниц. Больше всего поклонников шокируют ее образы. Ее луки часто сравнивают с топовыми моделями начала 2000-х. Не секрет, что мода циклична, а все образы снова возвращаются на подиумы. Певица очень стильная, она не боится показывать свою шикарную фигуру и часто надевает внушительные украшения и самые необычные силуэты.

Историк моды Александр Васильев, отметив, что артистка родилась в Екатеринбурге и ей всего 24 года, указал, что, несмотря на вполне обычные внешние данные, Коке удалось выделиться среди похожих россиянок, пишет 7days.

«Ничего особенного, но она постоянно хочет выделиться и показать, что она далеко не как все», — указал он ранее.

Васильев считает, что Кока старается стать идеальной женщиной из Сети, ведь в реальном мире таких женщин, по его мнению, просто не существует.

«Она визуально старается сделать свою стройную фигуру еще более невесомой, становясь иконой стиля для 20-летних», — пояснил Васильев.

Однако, по его мнению, излишняя стильность девушки не всем может быть по душе. Так, среди выходов певицы историк моды заметил и диско-костюм, и готический образ с темной помадой, который был модным в Лондоне 1980-х, и лук с высокими ботфортами, и даже спортшик.

Эксперт высоко оценил смелость певицы и отметил, что так никогда не оденется зрелая женщина. По его словам, за ее нарядами наверняка стоят и продюсер, и стилист.

Ранее сообщалось, как певица отметила день рождения в компании звездных гостей.