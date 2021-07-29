Объявлена тревога: экологи заявили о главных проблемах в Московской области

Ни для кого не секрет, что столица, равно как и ее сосед, Московская область, испытывают колоссальные экологические проблемы. По данным многих рейтингов, Москва находится в десятке городов мира, где экологическая ситуация остается крайне сложной. Оговоримся, безусловно, к мегаполисам предъявлять какие-то особые требования в плане экочистоты сложно, но не заниматься этими вопросами тоже нельзя. ФАН решил разобраться, какова ситуация в соседнем регионе и как ее исправляют там.

Неделю назад ФАН рассказывал, что в подмосковном Солнечногорске задержали и уже арестовали начальника отдела экологии местной администрации. Предполагается, что Денис Афиногентов «крышевал» мусорный бизнес и превратил некоторые территории в полигоны ТБО. Не бесплатно, естественно. Но вред территориям региона, по словам экологов, был нанесен катастрофический.

Итак, главная проблема

Об этом много сказано, и Америку здесь мы не откроем, но и молчать экологи не могут. Главной проблемой региона специалисты называют мусорную.

«Это проблемы с мусором. Отходы. Потому что это бездарная политика регионального правительства в этом вопросе. Они объявили, что закрыли 39 полигонов, не обеспечив инфраструктурой и не решив вопрос, куда везти все отходы Москвы и Московской области. У нас регион просто захлебывается отходами — это действительно проблема и самый главный источник недовольства», — рассказала ФАН Светлана Долгова, эколог-общественник.

Власти уверены, что смогут решить проблему за счет строительства мусоросжигательных заводов, которые не будут наносить вред экологии и даже помогут ей. Потому как при горении мусора будет выделяться в 300 раз меньше вредных веществ, чем от пожаров при стихийных возгораниях на свалках. В регионе говорят, что возведение таких заводов — крайняя необходимость, ведь обойтись только полигонами, где ведется переработка мусора, невозможно из-за недостатка земли под такие комплексы.

Еще один тревожный вопрос

Леса и их вырубка — не менее важная проблема. Многие борцы за экологию находятся в состоянии шока о того, насколько часто исчезают деревья, порой целыми гектарами.

«Вторая проблема — сплошные санитарно-защитные вырубки лесов и вырубки на территориях сельхозназначения. Где-то в начале нулевых была очень серьезная коррупционная схема о переводе таких земель, которую реализовали чиновники и с которой сейчас разбирается комитет лесного хозяйства —Рослесфонд. Было такое понятие «колхозные леса», и их сейчас массово, а это тысячи гектаров подмосковного леса, зеленого щита региона, пытаются в спешном порядке реализовать… Это огромные деньги. Мы даже не всегда успеваем отреагировать, хотя очень стараемся, и комитет очень помогает, но у них не хватает полномочий», — поделилась своим мнением Светлана Долгова.

Эколог говорит, что, когда в регионе уничтожили «институт леса», лесников сделали «беззубыми». Поэтому приходится работать сообща. И что-то даже получается, но не всегда. Пока же то, что погублено, не восстановлено. И работы еще крайне много.

Несколько дней назад специалист работала в Рузе. Она говорит, что на территорию загнали «три дорогостоящих комплекса», аналогичных тем, что работают в Сибири. По словам Светланы, один такой комплекс выкашивает два гектара полноценной древесины в сутки.

«Нам приходится постоянно эту ситуацию мониторить. Это реальная проблема. Вторая после свалок. Это очень тяжело — сохранять лес. Но по этому вопросу лесники на нашей стороне», — говорит Светлана Долгова.

Застройка и градостроительная политика

Это еще одна проблема, решать которую надо незамедлительно. Но и быстро сделать это уже невозможно. Специалисты-экологи говорят, уж очень много ошибок было допущено ранее.

«Проблема в том, что под строительство отдают бывшие земли сельхозназначения. Есть даже случаи, когда ООПТ (особо охраняемые природные территории — Прим. ред.) пытаются перевести под это. Застроенные берега водохранилищ, лесные вырубки, опять же. Вот в Люберцах ребята ведут борьбу сейчас за лесной массив, который пытаются «отжать» под школу. Школа — это хорошо. Никто не против. Но ее не хотят строить там, где было отведено место изначально — на месте карьера, так как его дорого рекультивировать, восстанавливать, поэтому решили скосить леса. А куда люди пойдут гулять? Это кого-то волнует?», — задается вопросом Светлана Долгова.

Лес — естественный фильтр воды. Именно грунтовых вод. Учитывая то, что в Подмосковье своей питьевой воды уже очень мало, проблема более чем серьезная. По словам специалиста Долговой, вся восточная часть Московской области получает воду из Владимирской области.

Экологи говорят, что загублено еще не все. И если грамотно подойти к решению этих проблем в регионе — можно как минимум не усугубить ситуацию, а как максимум — сделать так, чтобы они были сведены практически к нулю.

Ранее ФАН рассказывал о задержании и аресте руководителя отдела экологии подмосковного Солнечногорска. Дениса Афиногентова подозревают в покровительстве «мусорному бизнесу».