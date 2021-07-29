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Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский резко высказался в адрес Михаила Боярского

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:44
Шоу-бизнес
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский резко высказался в адрес Михаила Боярского
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 29 июля. Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский заявил, что Михаила Боярского для него не существует как человека. Музыкант отметил, что даже предпочтет актеру пустое место.

Вот уже два года длится конфликт между Покровским и легендой советского кино Боярским. Причиной ссоры стало интервью музыканта, в котором он высказался о «деградирующей российской нации». Несмотря на свои резкие суждения, лидер группы «Ногу свело!» подчеркнул, что многие его соотечественники сумели сохранить талант, чувство юмора и остроумие.

Интервью Покровского быстро разлетелось на цитаты, а в адрес самого музыканта полетели обвинения в русофобстве. Эмоциональнее всех тогда высказался «главный мушкетер страны» — Боярский. Артист заявил, что Покровский повел себя как непорядочный человек, который, улетев за границу, начал плевать на родную землю.

Лидер группы «Ногу свело!» долгое время не комментировал высказывание звезды кино и даже игнорировал любые вопросы журналистов о нем. В недавнем интервью для шоу RTVI «Легенда» музыкант объяснил свою позицию. По словам Покровского, он не собирается предавать особого значения словам Боярского, потому что для него этого человека не существует.

«Пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и все», — добавил он.

Покровский подтвердил, что живет на две страны — в России и США. Однако, отметил музыкант, он не бросил свою родину и продолжает волноваться за страну. Лидер группы «Ногу свело!» также подчеркнул, что платит все налоги с концертов, которые проходят в России.

Боярский не единственный российский артист, с кем Покровский находится в конфликте. Недавно музыкант разругался с певцом Димой Биланом и даже посвятил исполнителю хита «Невозможное возможно» нецензурную песню.

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музыка боярский шоу-бизнес конфликт покровский
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