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Участник «Бессмертного полка» предстанет перед судом за публикацию фотографии Мюллера

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:55
Происшествия
Участник «Бессмертного полка» предстанет перед судом за публикацию фотографии Мюллера
pixabay.com

Москва, 29 июля. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дениса Воронцова, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма. Он разместил фото нациста на сайте «Бессмертный полк».

Следователи установили, что подсудимый отправил заявку на публикацию фотографии руководителя гестапо группенфюрера СС Мюллера на сайте «Бессмертный полк» онлайн. В результате Мюллера показали в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. При расследовании мужчина удалил всю информацию со своего телефона, пытаясь уничтожить доказательства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Расследование уголовного дела о реабилитации нацизма жителем Оренбургской области завершило Главное следственное управление СК России. Согласно материалам дела, житель города Орска отправил в «Банк памяти» заявку со снимком лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

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фото бессмертный полк нацист
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