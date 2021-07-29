Участник «Бессмертного полка» предстанет перед судом за публикацию фотографии Мюллера

Москва, 29 июля. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дениса Воронцова, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма. Он разместил фото нациста на сайте «Бессмертный полк».

Следователи установили, что подсудимый отправил заявку на публикацию фотографии руководителя гестапо группенфюрера СС Мюллера на сайте «Бессмертный полк» онлайн. В результате Мюллера показали в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. При расследовании мужчина удалил всю информацию со своего телефона, пытаясь уничтожить доказательства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Расследование уголовного дела о реабилитации нацизма жителем Оренбургской области завершило Главное следственное управление СК России. Согласно материалам дела, житель города Орска отправил в «Банк памяти» заявку со снимком лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.