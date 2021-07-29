Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных

Москва, 29 июля. Американской компании Google вновь выписали штраф в России. На этот раз — за нарушение закона о локализации данных граждан РФ.

Административный штраф, выписанный по факту нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, составил три миллиона рублей. По данным суда, такое наказание для компании в России стало первым. Ранее Google штрафовали за отказ удалять запрещенную информацию.

Ранее антимонопольный регулятор Франции принял решение выписать штраф Google в размере 500 млн евро. Санкции наложили из-за того, что в корпорации не проводили переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента.