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Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных
Происшествия
Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных
flickr.com  /  bfishadow

Москва, 29 июля. Американской компании Google вновь выписали штраф в России. На этот раз — за нарушение закона о локализации данных граждан РФ.

Административный штраф, выписанный по факту нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, составил три миллиона рублей. По данным суда, такое наказание для компании в России стало первым. Ранее Google штрафовали за отказ удалять запрещенную информацию.

Ранее антимонопольный регулятор Франции принял решение выписать штраф Google в размере 500 млн евро. Санкции наложили из-за того, что в корпорации не проводили переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента.

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