Купе-кроссовер Taigo презентовали в компании Volkswagen

Берлин, 29 июля. Новинку, созданную специально для европейского рынка, представил автопроизводитель Volkswagen. Это купе-кроссовер Taigo.

Данная модель — адаптированный для европейцев кроссовер Nivus от Volkswagen, который был создан для рынков Южной Америки. Купе базируется на платформе MQB-A0, уже используемой в европейских хетчбэке Polo и кроссовере T-Cross. Габариты автомобиля: 4266 мм в длину, 1757 мм в ширину и 1494 мм в высоту при колесной базе 2566 мм. Вместительность багажника составляет 438 литров.

Моторную гамму Taigo составили бензиновые агрегаты от новой Skoda Fabia. Это турбированный 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый на 95 лошадиных сил и 110 лошадиных сил, а также 4-цилиндровый 1,5-литровый турбомотор мощностью в 150 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Купе-кроссовер имеет только передний привод.

Автомобили марки Volkswagen вошли в перечень наиболее популярных среди россиян. Также в списке Lada и Hyundai.