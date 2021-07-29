Дуа Липа снялась в мини-бикини на отдыхе

Тирана, 29 июля. Известная британская исполнительница и модель Дуа Липа порадовала поклонников откровенными фотографиями. Звезда опубликовала серию снимков в крошечном купальнике.

Артистка, отдыхающая от городской суеты на курорте в Албании, попозировала перед объективом камеры в мини-бикини, поверх которого накинула яркую летнюю рубашку. Серию снимков исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах 25-летняя Дуа Липа позирует на фоне море и скал в цветастом купальнике и огненно-желтой короткой рубашке. Образ звезда дополнила трендовыми фиолетовыми очками, черной лакированной сумочкой и белым ожерельем.

Поклонники известной певицы пришли в восторг от увиденного. Многие без преувеличения считают артистку самым красивым человеком на свете, а некоторые даже осудили ее за излишне горячие снимки.

«Ты самое красивое человеческое создание в этом мире»; «Слишком шикарно, так, что даже горячо. Великолепно!»; «Просто богиня и воплощение идеальной красоты. Слишком идеальна, слишком хороша», — отметили пользователи соцсети.

Ранее вокруг публикации исполнительницы в Instagram разгорелся нешуточный скандал. Фотоагентство Integral Images пытается отсудить у Дуа Липы 150 тысяч долларов из-за фотографии.