Менее 24 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в России

Москва, 29 июля. Специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что за последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.

Медики отметили, что из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 799 летальных исходов. По словам врачей, за прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 20 834 человека.

Как ранее сообщалось, названа категория людей, которые не распространяют коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.