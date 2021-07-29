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Мнимая «соцработница» украла у пенсионерки 460 тысяч, посулив выплату от Путина
Происшествия
Мнимая «соцработница» украла у пенсионерки 460 тысяч, посулив выплату от Путина
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ступино, 29 июля. Пожилая жительница подмосковного Ступина потеряла почти полмиллиона рублей после посещения мошенницы. Как стало известно ФАН, деньги у пенсионерки хранились в прикроватной тумбочке.

В дежурную часть полиции города Ступино 28 июля обратилась 86-летняя местная жительница. Она сообщила стражам порядка, что у нее украли крупную сумму денег.

«Пожилая женщина потеряла деньги по своей доверчивости, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — К ней в квартиру, расположенной на улице Тимирязева, около 16:00 пришла молодая женщина. Она представилась работницей социальных служб и попросила потерпевшую показать документы для выплаты денежных средств, которые якобы должны поступить на ее счет по указанию президента РФ. При этом воровка предоставила хозяйке квартиры поддельное удостоверение».

Потерпевшая в своем возрасте уже плохо видит. Она не разобралась в бумажках, предъявленных злоумышленницей, и открыла тумбочку, где хранила все свои сбережения и важные документы.

«Злодейка увидела, что в тумбочке есть чем поживиться. Она отвлекла пенсионерку и забрала из хранилища 460 тысяч рублей, после чего спокойно скрылась», — дополнил источник.

Блюстители закона по данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Они не смогли по горячим следам задержать подозреваемую в совершении преступления. В квартире эксперты изъяли кошелек, в котором хранились деньги, и отпечатки пальцев. Кроме того, сыщики просмотрели камеры наблюдения, установленные на улице, и составили описание женщины, которая заходила в квартиру пострадавшей.

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мошенничество ступино выплаты пенсионерам
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