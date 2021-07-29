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Шойгу поручил ускорить процесс постановки россиян на воинский учет

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:47
Армия
Шойгу поручил ускорить процесс постановки россиян на воинский учет
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах.

Министр отметил, что сокращение на оформление документов с 30 до 10 дней —хороший результат, однако необходимо решать все бумажные вопросы за сутки.

«Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов — это, конечно, серьезный результат. Но нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, неудобно и вызывает серьезное напряжение», — констатировал глава Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что надеется на ускоренный процесс решения всех поставленных военным ведомством задач. Уже в самое ближайшее время военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику, отметил министр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил главу Минобороны РФ в том, что все комиссариаты региона будут отремонтированы и приведены к необходимым стандартам.

Ранее во время своей рабочей поездки в Тверскую область Шойгу указал, что по России уже стартовал проект модернизации военкоматов.

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