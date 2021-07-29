Личные данные сторонников Навального из Подмосковья утекли в Сеть

Москва, 29 июля. Персональные данные сторонников блогера Алексея Навального и его «Умного голосования» снова утекли в Сеть. На этот раз в руки хакеров попали данные жителей Подмосковья.

База личных данных сторонников осужденного за мошенничество блогера содержит более 111 тысяч электронных адресов. Архив был опубликован на анонимном форуме «Двач», сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

Это не первый случай, когда персональные данные сторонников «Умного голосования» утекают в сеть. Помимо данных по Подмосковью, хакеры сливали в общий доступ электронные адреса сторонников блогера в Москве, Санкт-Петербурге и Саратовской области.