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Личные данные сторонников Навального из Подмосковья утекли в Сеть

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:28
Политика
Личные данные сторонников Навального из Подмосковья утекли в Сеть
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Москва, 29 июля. Персональные данные сторонников блогера Алексея Навального и его «Умного голосования» снова утекли в Сеть. На этот раз в руки хакеров попали данные жителей Подмосковья.

База личных данных сторонников осужденного за мошенничество блогера содержит более 111 тысяч электронных адресов. Архив был опубликован на анонимном форуме «Двач», сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

Это не первый случай, когда персональные данные сторонников «Умного голосования» утекают в сеть. Помимо данных по Подмосковью, хакеры сливали в общий доступ электронные адреса сторонников блогера в Москве, Санкт-Петербурге и Саратовской области.

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