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В Польше заявили о разрушительных последствиях закупки танков Abrams для ОПК страны
Армия
В Польше заявили о разрушительных последствиях закупки танков Abrams для ОПК страны
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Варшава, 29 июля. Закупка Варшавой американских танков Abrams может разрушить оборонную промышленность государства, заявил генерал Вооруженных сил Польши Мечислав Гокул.

Решение минобороны Польши о закупке бронетехники в США вызвало широкую дискуссию внутри страны. Генерал Гокул уверен, что данная идея была принята в угоду политическим, но не военным нуждам.

«Закупка танков Abrams — это такая политическая необходимость. Но такая практика в итоге может стать разрушительной для государства, для оборонной промышленности страны. Также она создает богатое поле для злоупотреблений», — уверен высокопоставленный военный.

Но опасная политика Варшавы не только несет разрушительные последствия для польского ОПК. Генерал подчеркивает, что закупка в итоге может не дать каких-либо положительных результатов, поскольку у минобороны нет реалистичной программы развития бронетанковых войск, а также планов по соответствию инфраструктуры американским танкам.

Слова Гокула также поддержали читатели польской прессы. Они отмечают, что следовало потратить миллиарды злотых на развитие собственного военного производства, а не на разовую закупку старых Abrams.

Ранее сообщалось, что минобороны Польши обеспокоено стремительным снижением численности вооруженных сил республики. Об этом пишет польский обозреватель Марек Коцубал.

Недавно телеканал 360tv.ru передавал, что в США призвали не допустить войну с Россией и Китаем.

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