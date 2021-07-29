В Польше заявили о разрушительных последствиях закупки танков Abrams для ОПК страны

Варшава, 29 июля. Закупка Варшавой американских танков Abrams может разрушить оборонную промышленность государства, заявил генерал Вооруженных сил Польши Мечислав Гокул.

Решение минобороны Польши о закупке бронетехники в США вызвало широкую дискуссию внутри страны. Генерал Гокул уверен, что данная идея была принята в угоду политическим, но не военным нуждам.

«Закупка танков Abrams — это такая политическая необходимость. Но такая практика в итоге может стать разрушительной для государства, для оборонной промышленности страны. Также она создает богатое поле для злоупотреблений», — уверен высокопоставленный военный.

Но опасная политика Варшавы не только несет разрушительные последствия для польского ОПК. Генерал подчеркивает, что закупка в итоге может не дать каких-либо положительных результатов, поскольку у минобороны нет реалистичной программы развития бронетанковых войск, а также планов по соответствию инфраструктуры американским танкам.

Слова Гокула также поддержали читатели польской прессы. Они отмечают, что следовало потратить миллиарды злотых на развитие собственного военного производства, а не на разовую закупку старых Abrams.

Ранее сообщалось, что минобороны Польши обеспокоено стремительным снижением численности вооруженных сил республики. Об этом пишет польский обозреватель Марек Коцубал.

Недавно телеканал 360tv.ru передавал, что в США призвали не допустить войну с Россией и Китаем.