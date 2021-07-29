Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 11:56
11:55
Происшествия
Суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных
11:52
Общество
Прокуратура начала проверку из-за заболевания воспитанников детского лагеря в Крыму
11:52
Общество
Инфекционист оценил организацию прививочной кампании в России
11:51
Происшествия
Количество погибших при пожаре в Анталье увеличилось до трех
11:49
Экономика
Росстат сообщил о снижении размера пенсий
11:49
Политика
Британский политолог назвал тактической ошибкой Байдена нападки на Россию
11:47
Политика
Мэр украинского города Хорол стал фигурантом уголовного дела после празднования дня ВМФ
11:46
Происшествия
Участник «Бессмертного полка» предстанет перед судом за публикацию фотографии Мюллера
11:44
Шоу-бизнес
5 главных хитов о любви блистательного Игоря Крутого
11:43
Шоу-бизнес
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский резко высказался в адрес Михаила Боярского
Все новости

Снежная буря накрыла юг Бразилии

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:43
Общество
Снежная буря накрыла юг Бразилии
PrScr Twitter  /  @Ricardo_Cd_Oliv

Бразилиа, 29 июля. Снег выпал в южной части Бразилии в конце июля. Осадки вызвали восторг у жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Температура воздуха опустилась до 8 градусов мороза. Снег вызвал у местных жителей восторг, однако понижение температуры и осадки могут привести к гибели кофейных плантаций. Это, в свою очередь, скажется на стоимости кофейных зерен в мире. Цены могут вырасти.

Снег выпал в четверг, 29 июля, и в двух регионах России. Об этом ранее сообщили пользователи социальных сетей. Осадки накрыли Магаданскую область и Чукотку. Столбики термометров опустились ниже нуля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Снежная буря накрыла юг Бразилии
бразилия снег июль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru