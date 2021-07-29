Снежная буря накрыла юг Бразилии

Бразилиа, 29 июля. Снег выпал в южной части Бразилии в конце июля. Осадки вызвали восторг у жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Температура воздуха опустилась до 8 градусов мороза. Снег вызвал у местных жителей восторг, однако понижение температуры и осадки могут привести к гибели кофейных плантаций. Это, в свою очередь, скажется на стоимости кофейных зерен в мире. Цены могут вырасти.

Снег выпал в четверг, 29 июля, и в двух регионах России. Об этом ранее сообщили пользователи социальных сетей. Осадки накрыли Магаданскую область и Чукотку. Столбики термометров опустились ниже нуля.