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Представители разных религий оценили возможность одобрения однополых союзов в России
Общество
Представители разных религий оценили возможность одобрения однополых союзов в России
pixabay.com

Москва, 29 июля. Представители официальных религий заявили, что в российском обществе отсутствуют предпосылки к одобрению однополых союзов.

В Ханты-Мансийской епархии заявили, что православная церковь исходит из неизменного убеждения, что брачный союз не может быть сопоставлен с извращенными проявлениями сексуальности. Там напомнили, что гомосексуализм является греховным повреждением человеческой природы, сообщает портал «Новости Югры».

Также глава духовного управления мусульман Югры, муфтий округа Тагир хазрат Саматов заявил, что основа России — это семейные ценности. Он считает, что однополые браки ведут к катастрофе.

«Я создал мужчину и женщину для того, чтобы они продолжили род человеческий», — приводит Саматов слова из Корана.

Он рассказал, что молится за то, чтобы законы, разрешающие подобные союзы, не пришли в Россию. А также молодежь жила по закону божьему, добавил он.

Как ранее сообщалось, в Москве ответили на рекомендацию ЕСПЧ о регистрации однополых браков в России. Ряд спикеров высказались о ситуации.

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россия религия однополые браки
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