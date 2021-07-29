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Сергей Боярский рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом отца

Шоу-бизнес
Сергей Боярский рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом отца
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в интервью ФАН, как чувствует себя его отец — актер и певец Михаил Боярский, недавно переболевший коронавирусом.

О госпитализации 71-летнего народного артиста РСФСР Михаила Боярского стало известно в середине июля. Отмечалось, что актер перенес коронавирус легко благодаря тому, что был вакцинирован. Примечательно, что, даже находясь в больнице, певец выходил на связь с поклонниками. Он благодарил их за переживания о его здоровье, а также призывал их поставить прививку от COVID-19.

Успешно справившегося с коронавирусом актера выписали из больницы 22 июля. По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, его отец до сих пор находится дома на самоизоляции.

«Он дома, все в порядке. Восстанавливается», — сказал народный избранник.

Сергей Боярский рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом отца
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Также парламентарий поделился информацией о том, когда Михаил Боярский возобновит работу в театре. Депутат Государственной думы заявил, что чем дольше его отец пробудет дома на самоизоляции, тем лучше будет для него и его здоровья.

«Я не знаю, когда он возобновит работу. Но надеюсь, чем позже, тем лучше, поскольку именно на работе он и заболел, несмотря на то что был привит. Подхватил от непривитого человека опасную болезнь. Поэтому я надеюсь, что до осени он к работе не приступит», — резюмировал Сергей Боярский.

Ранее супруга актера и певца Михаила Боярского, артистка Лариса Луппиан рассказала ФАН, как они с мужем проведут отпуск после его выздоровления. Жена звезды советского и российского кино сообщила, что они планировали поехать на дачу до сентября.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Боярский рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом отца
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