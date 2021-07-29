В МИД РФ опровергли слухи о возможной переброске китайских военных в Афганистан

Москва, 29 июля. Основания полагать, что китайские войска могут быть переброшены в Афганистан вместо ВС США, отсутствуют, заявили в МИД РФ.

Такие слухи не имеют ничего общего с действительностью. Стоит отметить, что ситуация в Афганистане обострилась после спешного вывода американского контингента из региона.

Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяло под свой контроль большую часть провинций страны и начало осаду крупных городов. Кроме того, кризис сказывается и на соседних государствах — усиливается напряженность на границах и растет наркотрафик.

Ранее талибы заявили, что не позволят стянуть в Афганистан иностранные войска. Боевики выразили несогласие с намерениями Анкары перебросить на афганские территории турецкий контингент.

1 Организация запрещена на территории РФ.