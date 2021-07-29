Счетная палата предложила способ экономии на строительстве дорог

Москва, 29 июля. Почти 1,5 млрд рублей расходов федерального бюджета в год можно сэкономить за счет использования щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог, следует из отчета Счетной палаты.

Действующие стандарты дорожного строительства предполагают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014. Этот пункт исключает возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые допускают применение щебня по старому ГОСТу 8267-93. Аудиторы СП отметили, что принципиально новых составов асфальтобетонных смесей произошедшая в области дорожного строительства техническая «революция» не представила.

«При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась», — сообщается в документе.

Кроме того, по словам экспертов, показатели состояния дорожного покрытия на участках с разными стандартами почти не отличаются.

Счетная палата также предложила кабмину назначить Минтранс федеральным органом исполнительной власти для координации инноваций в отрасли дорожного хозяйства.