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ФАН узнал подробности госпитализации Владимира Стеклова
Общество
ФАН узнал подробности госпитализации Владимира Стеклова
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 29 июля. Владимир Стеклов был госпитализирован в больницу с коронавирусом в среду, 28 июля. Пока точной информации о степени поражения легких нет, результаты КТ еще неизвестны, об этом ФАН рассказала PR-директор актера Ирина.

Ирина рассказала, что Владимир Александрович находится в состоянии средней тяжести. Его состояние ухудшилось резко. До этого никаких симптомов заболевания у актера не было.

«Он резко заболел вечером, накануне госпитализации. Ночевал дома, а утром его увезли на скорой», — рассказала представитель Стеклова.

Буквально несколько дней назад Стеклов презентовал фильм «На скорости», в котором сыграл главную роль. Она прошла на XXIX международном детском кинофестивале «Алые паруса».

Ранее актриса Вера Алентова рассказывала, что заподозрила у супруга Владимира Меньшова коронавирус еще в начале мая. Но тогда опасное заболевание не подтвердилось. Автора фильма «Москва слезам не верит» не стало 5 июля этого года.

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