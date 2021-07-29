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Народные мастера провели мастер-классы для жителей Алтая
Общество
Народные мастера провели мастер-классы для жителей Алтая
pixabay.com

Барнаул, 29 июля. Жителей Алтайского края порадовали бесплатными мастер-классами от ведущих народных мастеров. Более 400 мероприятий прошли в пяти муниципальных образованиях региона.

Народные мастера, победившие в конкурсе на получение губернаторского гранта в сфере культуры, поделились бесплатно своими навыками. Мероприятия проходили в Смоленском, Быстроистокском, Курьинском, Рубцовском и Шипуновском районах. Специалисты обучали подростков основам декоративно-прикладного искусства, отмечает портал «Алтайская правда».

Для жителей муниципальных образований были организованы выставки, бесплатные мастер-классы по различным видам народного творчества. За время открытия мероприятия посетили более тысячи человек.

Один из самых живописных регионов России отметил День образования республики в начале июля. В этом году празднование проходило с масштабом, поскольку отмечалось 30-летие.

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