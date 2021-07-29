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Глава Марий Эл поручил завершить досрочно ремонт Вараксинского моста в Йошкар-Оле
Общество
Глава Марий Эл поручил завершить досрочно ремонт Вараксинского моста в Йошкар-Оле
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Йошкар-Ола, 29 июля. Ремонт Вараксинского моста в Йошкар-Оле завершат в досрочном порядке по поручению главы Марий Эл Александра Евстифеева.

Движение по мосту должны были ограничить для всех видов транспорта в период до 15 августа. Однако в связи с этим на дороге формируются пробки, что приводит к неудобству у местных жителей. Поэтому Евстифеев поручил ускорить работы, призвав завершить их в начале следующего месяца, передает «МедиаПоток».

Ремонт Вараксинского моста, протяженность которого составляет примерно 123 метра, проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». При этом в течение 2021 года также привели в порядок подъезд к переправе по улице Водопроводной.

Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем утвердил проект благоустройства территории рядом с ТПУ «Серп и Молот». Пересадочный узел создадут на базе существующей станции.

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мост ремонт марий эл
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