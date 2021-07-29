Названы самые дешевые направления для внутреннего туризма в России

Москва, 29 июля. Внутренний туризм в России отличается сравнительно невысокой стоимостью. Эксперты рассказали, на каких направлениях можно сэкономить.

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений для внутреннего туризма. Как отмечают специалисты, наиболее бюджетным направлением стал Брянск: стоимость билетов в оба конца составляет примерно три тысячи рублей.

К числу бюджетных направлений также отнесли Липецк и Нижний Новгород. Стоимость билетов составляет 4300 и 4400 рублей соответственно. Аналитики утверждают, что самым экономным способом передвижения является поезд. Так, в Тулу можно попасть всего за одну тысячу рублей.

С начала лета около трех миллионов туристов посетили города Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Самыми популярными направлениями стали Коломна, Сергиев Посад и Клин. В Зарайске были созданы пять новых туристических маршрутов, передает «Ридус».

Как сообщалось ранее, туристический поток в Крым превысил показатели 2019 года к середине лета. Полуостров посетили примерно четыре миллиона человек.