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Чешский журналист объяснил, чем обернутся для Европы отношения с Украиной
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Политика
Чешский журналист объяснил, чем обернутся для Европы отношения с Украиной
Федеральное агентство новостей

Прага, 29 июля. Происходящее между Украиной и Европой в последнее время напоминает абсурдный анекдот. Об этом высказался чешский журналист.

Автор издания DenikN прокомментировал происходящее на Украине. По словам журналиста, Европа сыта по горло проблемами Киева. Украина требует денег, но если ей отказывают — грозится стать большой проблемой. В европейских странах понимают неадекватность Киева, отметил автор.

«С ней нужно поменьше связываться», — констатировал эксперт.

Аналитик обратил внимание на газ, который всегда был «священной проблемой» Киева. Украина после разрыва отношений с Россией грозила перекрыть трубопровод, который ведет в Европу, если ей что-то не нравилось.

«Положение абсурдное. Но абсурд — второе имя Украины», — подчеркнул автор словацкого издания.

Желание Киева применить «нормандский формат» для обсуждения газа является не менее странным, полагает журналист. Ситуация в Донбассе никак не связана с торговлей.

Автор уверен, что Украина грозит обернуться проблемой для Европы, если та не даст ей денег. Однако в европейских странах понимают неадекватность Киева.

Президент США Джо Байден ранее отказался участвовать в саммите «Крымская платформа». В Офисе президента Украины спокойно отреагировали на такое решение американского лидера.

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украина чехия европа
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