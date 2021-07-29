Чешский журналист объяснил, чем обернутся для Европы отношения с Украиной

Прага, 29 июля. Происходящее между Украиной и Европой в последнее время напоминает абсурдный анекдот. Об этом высказался чешский журналист.

Автор издания DenikN прокомментировал происходящее на Украине. По словам журналиста, Европа сыта по горло проблемами Киева. Украина требует денег, но если ей отказывают — грозится стать большой проблемой. В европейских странах понимают неадекватность Киева, отметил автор.

«С ней нужно поменьше связываться», — констатировал эксперт.

Аналитик обратил внимание на газ, который всегда был «священной проблемой» Киева. Украина после разрыва отношений с Россией грозила перекрыть трубопровод, который ведет в Европу, если ей что-то не нравилось.

«Положение абсурдное. Но абсурд — второе имя Украины», — подчеркнул автор словацкого издания.

Желание Киева применить «нормандский формат» для обсуждения газа является не менее странным, полагает журналист. Ситуация в Донбассе никак не связана с торговлей.