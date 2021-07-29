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Звезда «Кадетства» Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:19
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Общество
Звезда «Кадетства» Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом
Кадр из фильма «Маменькин сынок»

Москва, 29 июля. Известный российский актер Владимир Стеклов был госпитализирован в одну из московских клиник с коронавирусом нового типа. Информацию об этом узнало Федеральное агентство новостей.

Звезда культового сериала «Кадетство» попал в московскую клинику имени Филатова с поражением легких в 50%. Медицинские специалисты оценивают его состояние как средне тяжелое. По информации источника ФАН, артист находится в «красной зоне».

Ранее стало известно о повторном заражении коронавирусом нового типа известной исполнительницы Дианы Арбениной. Артистка в интервью рассказала, что за прошедшие полтора года успела дважды перенести вирус в легкой форме и оба раза ее преследовал один и тот же симптом. За это среди близких она получила прозвище «мутант».

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коронавирус стеклов кадетство
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