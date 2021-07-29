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«Белавиа» возобновит авиарейсы в Сочи и Краснодар в августе

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:22
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Общество
«Белавиа» возобновит авиарейсы в Сочи и Краснодар в августе
pixabay.com

Минск, 29 июля. Белорусская авиационная компания «Белавиа» заявила о возобновлении полетов в Сочи и Краснодар со второй недели августа.

«Белавиа» возобновляет регулярное авиасообщение. Самолеты белорусской компании будут летать в Сочи с 7 августа. Авиарейсы в Краснодар начнут совершаться с 8 августа.

Девять авиационных компаний в России ранее запросили допуск у Росавиации к полетам на курорты Египта. Летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх намерены «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» и другие авиакомпании. «Аэрофлот» также планирует совершать авиарейсы на курорт Марса-Алам в Египте.

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белавиа авиасообщение рейсы
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