«Белавиа» возобновит авиарейсы в Сочи и Краснодар в августе

Минск, 29 июля. Белорусская авиационная компания «Белавиа» заявила о возобновлении полетов в Сочи и Краснодар со второй недели августа.

«Белавиа» возобновляет регулярное авиасообщение. Самолеты белорусской компании будут летать в Сочи с 7 августа. Авиарейсы в Краснодар начнут совершаться с 8 августа.

Девять авиационных компаний в России ранее запросили допуск у Росавиации к полетам на курорты Египта. Летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх намерены «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» и другие авиакомпании. «Аэрофлот» также планирует совершать авиарейсы на курорт Марса-Алам в Египте.