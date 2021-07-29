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Российский турист поделился видео из горящей Антальи

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:27
Происшествия
Российский турист поделился видео из горящей Антальи
pxhere.com

Анталья, 29 июля. Житель Ленинградской области оказался на отдыхе в турецкой Анталье, когда там начался природный пожар. Россиянин поделился видео стихийного бедствия и рассказал об обстановке.

Кадры, предоставленные соотечественником, сделаны из отеля Sunis Kumkoy в районе города Манавгат. Турист по имени Аркадий рассказал, что проблем с дыханием пока нет, но в воздухе ощутимо пахнет гарью. ФАН публикует эксклюзивное видео с места событий.

По словам Аркадия, пожар не тушат с воздуха, поскольку вертолеты экстренных служб показали свою неэффективность. Россиянин рассказал, что вода из специальных цистерн, переносимых пожарным вертолетом, расплескивалась из-за сильного ветра еще до подлета к очагу открытого огня.

Ранее стало известно, что туристов из России не будут эвакуировать из-за лесных пожаров в Анталье. Генконсульство сообщило, что основные туристические объекты находятся вне зоны стихийного бедствия, сообщал 360tv.ru.

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