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На Украине недовольны действиями США по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:17
Политика
На Украине недовольны действиями США по «Северному потоку — 2»
nord stream 2 ag

Киев, 29 июля. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена пройдет на повышенных тонах. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам депутата Верховной рады, Киев недоволен соглашением Вашингтона и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2». США во многом недооценивают удар, который они наносят своими действиями.

«На дипломатическом языке говорят, что «мы глубоко встревожены» и тому подобное, а на недипломатическом люди говорят, как есть. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание США с Россией — это, по сути, какая-то неформальная коалиция против Китая», — передает слова Арахамия «Украина24».

Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что российский трубопровод «Северный поток — 2» готов на 99%. Полностью проект будет достроен уже в следующем месяце.

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украина сша северный поток
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