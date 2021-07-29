США приняли решение продолжить текущую кредитно-денежную политику

Вашингтон, 29 июля. Решение сохранить текущую базовую ставку (0-0,25%) было принято по итогам заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка.

Американский регулятор связывает большие надежды с положительным влиянием вакцинации на экономику. Он намерен удерживать ставку на сверхнизком уровне до момента, пока не будут достигнуты запланированные показатели.

«Будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — пояснили в ФРС.

Сектора, которые сильнее других пострадали от пандемии коронавируса, демонстрируют положительную динамику. Федрезерв указывает на важность правительственной поддержки для экономического развития.

Часть экономистов скептически относится к госвливаниям, которые президент США Джо Байден направил в экономику. Согласно оценкам, такие меры привели к росту инфляции.

Глава Белого дом ранее, выступая перед представителями спецслужб, начал рассуждать о российской экономике. По его словам, у РФ есть «явные и глубоко скрытые проблемы», так как она якобы может хвастаться только ядерным оружием и нефтью с газом. Байден попытался привести несколько примеров, но запутался в цифрах, пишет INFOX.