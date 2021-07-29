5 главных хитов о любви блистательного Игоря Крутого

29 июля свой день рождения празднует талантливый российский композитор, пианист и певец Игорь Крутой. В разное время его хиты исполняли самые яркие звезды отечественной и зарубежной эстрады, выдающиеся оперные исполнители и, конечно же, он сам.

По такому замечательному поводу ФАН решил составить свой хит-парад выдающихся треков композитора и делится им с читателями.

Я люблю тебя до слез

Настоящий песенный шедевр, полный нежности и страсти, исполняли разные музыканты, и каждый делал это по-своему. Однако для многих россиян наиболее близкой и проникновенной окажется версия Александра Серова. Музыку для одной из лучших композиций о любви в далеком 1997 году и написал наш сегодняшний именинник. Автором же легендарных слов стал не менее талантливый Игорь Николаев.

Незаконченный роман

Один из абсолютных хитов творческого тандема Игоря Крутого и «императрицы» российской эстрады Ирины Аллегровой. Между прочим, часто выступающий в качества аккомпаниатора Крутой впервые на сцену вышел именно на концерте блистательной певицы. С тех пор звезды не раз вместе исполняли чувственную композицию, увидевшую свет больше 20 лет назад.

Любовь, похожая на сон

Вышедшая в далеком 1994 году песня в исполнении Примадонны ожидаемо произвела бешеный фурор среди публики. По воспоминаниям композитора, ему потребовалось сочинить целых 18 вариантов музыки, чтобы один из них понравился Алле Пугачевой. При этом автором легендарных пронзительных слов в свое время стала малоизвестная поэтесса Валерия Горбачева.

Свадебные цветы

Композиция, звучавшая в 1990-х почти на каждом свадебном застолье, стала дико популярной в исполнении роскошной Аллегровой. Однако задолго до нее песню исполнял малоизвестный ныне дуэт — сестры Роуз. Так уж вышло, что восходящей звезде эстрады нужны были цепляющие хиты, и Крутой вместе с соавтором Игорем Николаевым щедро подарил ей эту возможность. Весьма удачно, надо сказать, ведь пропитанная легкой грустью версия Аллегровой с ходу полюбилась миллионам слушателей.

Мадонна

Завершает наш хит-парад один из ранних и сильнейших треков композитора, принесший ему в далеком 1987 году первый большой успех. И не только ему — благодаря «Мадонне» Александр Серов стал главным героем и секс-символом для большинства советских зрительниц. Долгое время поклонники Крутого считали, что печальное творение он посвятил бывшей жене Елене. Однако, как недавно выяснилось, композитор вдохновлялся не воспоминаниями, а желанием встретить новую любовь.