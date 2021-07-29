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Российских туристов не собираются эвакуировать из-за пожаров в Анталье

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:16
Происшествия
Российских туристов не собираются эвакуировать из-за пожаров в Анталье
pixabay.com

Анталья, 29 июля. Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что вопрос об эвакуации россиян из турецкого курортного города Манавгат, рядом с которым происходят лесные пожары, пока не рассматривают.

Представители генконсульства заявили, что очаги пожаров находятся далеко. Местные власти внимательно следят за ситуацией с пожарами. Отдыхающие минувшей ночью несколько раз жаловались в экстренные службы на задымление и перебои в электроснабжении, однако обращения были не массовыми, подчеркнули в консульстве.

Лесные пожары продолжают бушевать в турецкой Анталье. Спасатели эвакуировали жителей 18 населенных пунктов, один человек погиб.

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пожары эвакуация анталья
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