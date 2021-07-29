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Немецким ученым удалось раскрыть тайну летающих подставок под пиво

  /   Обновлено: 29 июля 2021 11:00
Общество
Немецким ученым удалось раскрыть тайну летающих подставок под пиво
pexels.com  /  vedanti / CC0 License

Берлин, 29 июля. Исследователи из Германии во время экскурсии задались вопросом, почему траектория полета подставок под пивные кружки не прямая.

Ученые из Боннского университета были на экскурсии в Мюнхене, после чего решили выяснить, почему вкладыши под кружки пива не летают по прямой. Для этого специалисты разработали особый аппарат, который стреляет дисками из картона.

Ожидается, что подставки должны летать как фрисби, так как их форма похожа. Однако после запуска диск начинает кувыркаться. Ученые выяснили, что траектория связана с взаимодействием гравитационной и подъемной сил при броске под углом. Более точным и длительным вращение будет, если делать бросок из вертикального положения.

Ученые из Испании ранее задались вопросом, может ли пиво принести пользу организму. Результаты показали, что выпитая бутылка пенного в неделю снижает риск развития болезней сердца.

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пиво полет подставка
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