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Ролик российских регбисток в TikTok под украинскую песню спровоцировал бурные обсуждения

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:59
Политика
Ролик российских регбисток в TikTok под украинскую песню спровоцировал бурные обсуждения
pixabay.com

Токио, 29 июля. Регбистки Дарья и Яна танцевали под украинскую песню, соответствующее видео опубликовано на официальном аккаунте Олимпийского комитета России (ОКР) в TikTok.

Ролик вызвал бурю эмоций как у граждан Российской Федерации, так и у жителей Украины. Люди желали россиянкам удачи и везения, а также хвалили их танец. Многие комментаторы заявили, что девушки молодцы, а также положительно отреагировали на выбор песни в видео.

«Русские поддержали украинцев», — заявил один из пользователей Сети.

«Молодцы девчата вы все лучшие. Вся Россия с вами, удачи и везения вам, больших побед все желаем», — добавила комментатор.

«Щас украинцы наверное рады, что русские под украинскую песню танцуют. Кстати, классно станцевали. Удачи вам, девчонки!» — отметил россиянин.

Пользователи социальной сети почти сразу стали оставлять комментарии к ролику ОКР. Они выразили удивление и восхищение танцем молодых спортсменок.

«Под украинскую песню, вот молодцы», — восхитился украинец.

«Кто пишет что русские поддержали украинцев, вы правы! Но поддержали украинский единый с нами народ. А не зигующих бандеровцев», — упомянул гражданин России.

Ролик также привлек внимание украинцев, один из них пообещал болеть теперь за Россию.

«Уважение, хоть я и украинец, теперь за девочек буду болеть, удачи вам», — подчеркнул житель Украины.

Ранее сообщалось, что игроков российской сборной по регби изолировали в Японии. Спортсменки попали в изоляцию, так как у массажиста команды обнаружили коронавирусную инфекцию.

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украина окр регби-7
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