Психологи определяют понятие дружбы как личностные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежат доверие, уважение, глубокая взаимная симпатия, искренность, общность интересов и увлечений.

Действительно, дружба играет огромную роль в жизни человека. С самого раннего возраста родители учат своих детей играть вместе, делиться, знакомиться, просить прощения и прощать. Едва научившись ходить, малыши на детской площадке начинают взаимодействовать между собой, и у многих карапузов появляются собственные симпатии и антипатии. Детский сад дает первый опыт самостоятельного общения со сверстниками, без контроля и помощи со стороны родителей. Особое значение дружба приобретает в школьные годы. Некоторым счастливчикам удается пронести теплые отношения с бывшими одноклассниками через всю жизнь.

По мере взросления человек знакомится с новыми чувствами, влюбляется, женится. Семья, особенно если в ней есть дети, зачастую выходит на первый план, и это вполне естественно, но дружба по-прежнему остается одной из главных ценностей. Друзья приносят в нашу жизнь тепло и радость, наполняют ее яркими красками и неподдельными эмоциями. Недаром о дружбе написано столько книг и снято множество фильмов.

У этого прекрасного явления даже есть свой собственный праздник. Вот уже 10 лет каждый год 30 июля во всем мире отмечается Международный день дружбы. Мы не могли обойти вниманием столь знаменательное событие и посвящаем ему нашу сегодняшнюю статью.

Федеральное агентство новостей /

Международный день дружбы: история появления, главные цели и традиции

В праздничных календарях государств — членов Организации Объединенных Наций памятная дата появилась не так давно — 27 апреля 2011 года, после подписания Генеральной Ассамблеей соответствующей резолюции в ходе 65-й сессии в Нью-Йорке.

Идея учредить праздник, посвященный дружбе, принадлежала ЮНЕСКО, а предпосылкой для его возникновения послужили Декларация и Программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия, которые действовали с 2001 по 2010 год. Таким образом, появление Международного дня дружбы стало закономерным итогом этой масштабной акции.

Странам — членам организации было предложено приложить максимум усилий к организации различных мероприятий, направленных на то, чтобы напомнить населению о необходимости объединения усилий против таких глобальных проблем, как голод, широкомасштабные войны и вооруженные конфликты, насилие, бедность, ненависть по отношению к людям другой национальности, культуры и вероисповедания.

Международный день дружбы призван укрепить дружественные связи между народами и направить усилия на общее дело — сохранение мира.

30 июля по всей планете проходят флешмобы, семинары, концерты, театрализованные шествия и прочие тематические мероприятия, главными участниками которых становятся простые люди, которые осознают всю важность мирного сосуществования различных культур и дружбы между народами. Пожалуй, самые желанные гости на таких праздниках — дети, ведь им еще только предстоит понять, насколько это важное понятие — дружба, как в личностном, так и в глобальном плане. Для них устраиваются игры, викторины, конкурсы и показы художественных и мультипликационных фильмов на тему дружбы.

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Интересные факты о дружбе

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С праздником, друзья!