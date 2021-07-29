Россияне назвали главный источник стресса на работе

Москва, 29 июля. Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, сколько трудоустроенных россиян подвержены стрессу на работе.

Как оказалось, каждый пятый считает основным источником стресса отношение руководителя к подчиненным. Такое мнение выразили 22% респондентов.

При этом каждый девятый опрошенный считает, что основным источником стресса является некорректное поведение коллег и конфликты в коллективе. А еще 5% отметили уровень заработной платы. И только 8% россиян признались, что не испытывают стресса на работе.

Также специалисты выяснили, как часто россияне задерживаются на работе. Так, каждый третий сотрудник небольших компаний задерживается на работе чаще раза в неделю, пишет «Ридус».

Еще один опрос показал, что пандемия коронавируса стала причиной повышения финансовой грамотности россиян. Так, 46,7% респондентов полагают, что их уровень финансовой грамотности является высоким.