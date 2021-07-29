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Местные жители нашли немецкую торпеду времен войны на побережье под Калининградом

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:56
Армия
Местные жители нашли немецкую торпеду времен войны на побережье под Калининградом
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Калининград, 29 июля. Найденную на побережье Балтийского моря в Калининградской области немецкую торпеду времен Второй мировой войны передадут в музей.

По имеющейся информации, боеприпас времен войны был найден на побережье Балтики 28 июля местными жителями. Прибывшие на место саперы установили, что у торпеды отсутствует боевая часть, поэтому она не представляла никакой угрозы. Позднее было принято решение, что боеприпас станет выставочным экспонатом музея Балтийского флота.

«В одном из цехов базы по подготовке торпед находку осмотрят, очистят, произведут покрасочные работы и впоследствии передадут в музей», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что речь идет о торпеде G-7a, которая была сконструирована в начале 20-х годов минувшего века и состояла на вооружении немецких подлодок и эскадренных миноносцев.

Ранее сообщалось, что житель поселка Суслонгер в Марий Эл обнаружил во дворе собственного дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В огороде мужчина нашел 13 мин, корпус от ручной гранаты РГ-42, и два диска от пулемета Дегтярева.

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балтика музей торпеда
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