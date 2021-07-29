Эфир: Солисты знаменитого дуэта Orisha Sound рассказывают о новом творческом этапе



В четверг, 29 июля, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участием дуэта Orisha Sound Ориши Марлен Пельцер и Кадина Шелдона Уильямса.

Музыканты Orisha Sound — уникальный коллектив из Лос-Анджелеса и Ямайки, популярный на Карибах, в Европе, Великобритании и США. Их зажигательные ритмы покорили хит-парады MTV и завоевали международные награды World Music Awards 2020 и Best People Awards. Orisha Sound работали с такими известными музыкантами, как Стиви Уандер, Флоу Райда, Снуп Дог, Сизла, Бини Мэн.

В 2020 году Orisha Sound устроили большой гастрольный тур по России. В этом году они вернулись в нашу страну: дуэт объединился с российским государственным учреждением St Petersburg Concerts для выступления на первом мультикультурном фестивале современного искусства в мае в Санкт-Петербурге.

В ходе пресс-конференции гости студии рассказывают о том, как пандемия сказалась на их творческой деятельности, и чем Orisha Sound готова удивить своих поклонников в ближайшем будущем.

