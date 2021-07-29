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Лента
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16:26
Общество
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16:25
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16:23
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16:23
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16:21
Происшествия
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16:20
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16:19
Общество
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Эфир: Может ли элита променять «ювелирку» на дизайнерские украшения из пластика
Общество
Эфир: Может ли элита променять «ювелирку» на дизайнерские украшения из пластика
Сокровища Петербурга

В четверг, 29 июля, с 16.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг художника, ювелира и благотворителя Тины Хмельницкой.

Может ли искусство эффективно решать проблемы насилия или гендерного равноправия? Могут ли представители современной российской элиты обойтись без ювелирных украшений стоимостью в миллионы долларов? Как сохранить нашу планету, сократив излишнее потребление со стороны богатых?

Существует стереотип, что украшения — это всегда «дорого-богато», а ведь дизайнерские аксессуары могут быть сделаны из пластика и при этом выглядеть эффектнее. Об этом в студии пресс-центра Медиагруппа «Патриот» рассказывает Тина Хмельницкая.

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