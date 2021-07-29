Сенаторы США призвали выяснить роль Саудовской Аравии и ОАЭ в перевороте в Тунисе

Вашингтон, 29 июля. Американский сенатор Крис Мерфи призвал администрацию президента США расследовать возможную причастность Саудовской Аравии и ОАЭ к «конституционному перевороту» в Тунисе.

Законодатель указал на публикации политолога и исследователя Эльхама Фахро, специализирующегося на ближневосточном регионе, согласно которым действия тунисского президента Каиса Саида по роспуску правительства и взятию на себя функций исполнительной власти положительно освещался в СМИ этих государств.

В частности, саудовская ежедневная газета «Оказ» опубликовала на первой полосе статью с заголовком «Тунис восстает против «Братьев-мусульман», которая рассказывает о связях партии «Ан-Нахда» с террористическим движением «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ).

Tunisia coup: US senator calls on Biden to probe possible Saudi and UAE rolehttps://t.co/WmJx4p7YoU — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 27, 2021

Также официальный сайт правительства королевства сообщил, что глава саудовского МИД Адель Аль Джубейр в ходе беседы с тунисским коллегой Османом аль-Джаранди выразил готовность Эр-Рияда оказать «любую поддержку, чтобы способствовать безопасности, стабильности и процветанию» республики.

ОАЭ воздержались от официальной реакции на переворот, однако эмиратское новостное издание 20FourMedia опубликовало статью под названием «Смелое решение спасти Тунис», в положительном ключе осветив действия Каиса Саида по роспуску правительства.

Поводы для вмешательства монархий

Бывший президент Тунисской Республики Монсеф Марзуки, занимавший свой пост с 2011 по 2014 годы, заявил журналистам «Аль-Джазиры», что не сомневается в причастности ОАЭ к перевороту. Эмираты уже ранее обвинялись в попытках саботировать демократизацию власти в Тунисе и создать там исламистское правительство, чей курс соответствовал бы внешнеполитическим интересам монархии.

Абу-Даби и Эр-Рияд негативно отзывались о партии «Ан-Нахда», пришедшей к власти после восстаний «арабской весны» в 2011 году и демонстрировавшей возможность совмещения исламской политики и демократии. Помимо этого, она имела связи с Катаром и Турцией, которые являются региональными противниками Саудовской Аравии и ОАЭ.

“#UAE-supported influencers have for years vilified

the Ennahda movement,” said @andreas_krieg. “UAE have certainly been involved in ripening the information

environment to allow the president to take this action with partial popular consent.” #Tunisiahttps://t.co/cfCKTmkaYd — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) July 28, 2021

Две аравийские монархии уже неоднократно вмешивались во внутренние конфликты других государств и участвовали в попытках смещения их правительств. В частности, вооруженные силы обеих стран оказывают военную поддержку центральному правительству и «Южному переходному совету» в Йемене, которые противостоят повстанцам-хуситам. Также ранее Саудовская Аравия активно помогала сирийским боевикам-радикалам в их попытке свержения местных властей, а ОАЭ обвинялись в содействии антиправительственным демонстрациям в Ираке в 2019 году.

Переворот и международная реакция

После волны протестов против партии «Ан-Нахда» и премьер-министра Хишама Машиши из-за их неспособности бороться с очередной волной коронавируса президент Туниса 25 июля созвал военный совет, заморозил работу парламента и отправил его главу в отставку.

Члены правительства при этом обвинили президента в совершении государственного переворота. Такого же мнения придерживаются эксперты, называя его действия нарушением положений конституции.

Однако Саид оправдал свое решение статьей 80 конституции государства, которое предоставляет ему исключительные полномочия в случае возникновения «неминуемой опасности, угрожающей целостности и миру в стране».При этом население положительно оценило действия президента, устроив в ряде городов праздничные мероприятия.

TUNISIA: Crowds take to streets in Tunis tonight to celebrate President decision of dismissing Gov. , firing PM & freezing parliament.



Major political upheaval. Islamist Opposition calling it a “coup”, reports on airport & borders closures: pic.twitter.com/HSdsf1tKXU — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 25, 2021

В свою очередь, многие страны и международные организации, в том числе ООН и Лига арабских государств, призвали к деэскалации напряженности в Тунисе, выразив надежды на скорейшую стабилизацию обстановки и возобновление диалога между сторонами конфликта, однако официально не дали оценки поступку Каиса Саида.

1 Организация запрещена на территории РФ.