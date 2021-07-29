Видео масштабных антитеррористических учений под Хабаровском опубликовали в Сети

Хабаровск, 29 июля. Специальные учения с военнослужащими подразделений антитеррора и усиления по отражению атаки условных террористов прошли в Хабаровском территориальном гарнизоне.

По легенде маневров группа «террористов» заняла один из заброшенных объектов и открыла огонь по патрулирующим военнослужащим. Специальное подразделение антитеррора отработало захват здания при помощи дымовой завесы. Также военнослужащие провели учебный бой с условным противником. Во время маневров военнослужащие уничтожили часть группы «террористов», а остальных задержали.

Главной задачей масштабных антитеррористических учений стала отработка слаженности действий подразделений в условиях быстро меняющейся обстановки и непредсказуемости действий условного противника. Кроме этого, военнослужащие сдали нормативы по эвакуации раненых.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области военные Росгвардии провели очередной этап учений «Заслон-2021«. Во время маневров военнослужащие уничтожили условных террористов, захвативших здание. Кроме этого, Росгвардия провела тренировку спецназа в Московской области, пишет сайт 360tv.ru.