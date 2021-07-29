Москва, 29 июля. Несколько дней назад представители WADA официально высказали возмущение хитрым трюком российских спортсменов, которым запрещено выступать под национальным флагом, пишут «Народные новости».

Российский олимпийский комитет нашел выход из положения, что стало некой издевкой над русофобскими правилами Игр. Их форма была представлена в цветах российского флага.

Смелый ход Москвы, унизивший WADA, оценили не только в России, но и в других странах. В руководстве агентства не нашлись, что ответить россиянам, но активно ищут способы, чтобы повлиять на «зарвавшихся русских».

Один из действенных способов влияния, по мнению представителей WADA, — введение очередной партии санкций, то есть заставить сменить дизайн одежды прямо во время Олимпиады.

В Госдуме РФ уже отреагировали на эти планы. Депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев назвал заявление антидопингового агентства бредом, отметив, что международная организация не имеет прав урегулировать вопросов с формой.

Россияне в Сети возмутились выпадами WADA. По их мнению, при таких унизительных условиях российским участникам лучше отказаться от участия и не платить миллионы долларов WADA. Они назвали это подходящим наказанием для антидопинговой организации.

«За что так должны унижаться спортсмены? Спорт — он тем и хорош, что должен быть вне политики. Сплошные двойные стандарты вокруг», — написал один из комментирующих.

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Простой, но эффективный способ наказания вызвал бурную реакцию в интернете. Россияне отметили — только так можно отрезвить русофобов, которые пытаются испортить спорт политикой. Очевидно, что WADA станет тяжело без внушительных взносов РФ.

Ранее россияне отмечали, что в существовании этой организации нет смысла — она лишь дискредитирует Олимпийские игры и спорт в целом. По их мнению, Олимпиада давно изжила себя как состязательная система и работает исключительно на интересы западных организаций.

«Они стали просто коммерческим проектом: допинги приписываются неугодным спортсменам, у которых трудно выиграть, и конкуренты устраняются нечестным способом. Участвовать в таком балагане — это уже ниже достоинства честных спортсменов», — пишут комментаторы.

Интернет-пользователи уверены, что оправдание всего происходящего с российскими спортсменами подразумевает, что виноваты не они, а их флаг и национальная принадлежность.

«Какая связь — флаг и борьба с допингом? Никакой», — подчеркивают россияне.

При этом, как отмечают комментаторы, WADA не смущает, что в состязании среди женщин штангу поднимает трансгендер, который физически сильнее. Такое несоответствие обвинений и происходящего очень беспокоит российских граждан, поэтому они разнесли международные спортивные организации.

Ранее сообщалось, как российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев послал «в сад» расстроенного цветами российского флага руководителя WADA.