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Олимпиада-2020, медальный зачет: Дериглазова «отомстила» Кифер, ждем новое золото
Спорт
Олимпиада-2020, медальный зачет: Дериглазова «отомстила» Кифер, ждем новое золото
Global Look Press  /  Zhang Hongxiang/XinHua

Начался шестой соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио — четверг, 29 июля. На утро четверга ситуация вверху таблицы медального зачета не поменялась — россияне по-прежнему четвертые, а первая тройка — это Китай, США, Япония (смотрите инфографику ФАН).

В течение шестого соревновательного дня будет разыграно 17 комплектов наград в следующих олимпийских дисциплинах: плавание, спортивная гимнастика, фехтование, дзюдо, гребной слалом, академическая гребля, стрельба, настольный теннис. В завершающий этап борьбы за медали вступили теннисисты.

Из ярких событий — команда российских рапиристок пробилась в финал, сломив сопротивление девушек из США. Судьбу полуфинала решила Инна Дериглазова, которая в решающем бою победила лидера сборной США Ли Кифер. Так Инна «отомстила» Кифер за досадное поражение в личном первенстве.

В бой за золото с француженками, помимо Дериглазовой, вступят Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина. Желаем нашим девушкам победы!

Мы также надеемся на награды высшей пробы в плавании и гимнастике.

В среду, 28 июля, россияне не выиграли золота, но медали у нашей команды были. Серебро — в мужской эстафете по плаванию, серебро — у женщин и мужчин в баскетболе 3x3, бронза — у Никиты Нагорного в мужском индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике.

И самая драматичная история — бронза «с золотым отливом» у дзюдоистки Мадины Таймазовой (категория до 70 кг), которая стала призером Олимпиады, несмотря на травмы.

За новостями с Олимпиады в Токио следите вместе с ФАН.

Олимпиада-2020, медальный зачет: Дериглазова «отомстила» Кифер, ждем новое золото
Федеральное агентство новостей  / 

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