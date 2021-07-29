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Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:48
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Происшествия
Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана
Global Look Press  /  Li An/XinHua

Кабул, 29 июля. Жертвами стихии в провинции Нуристан на востоке Афганистана стали, как минимум, 150 местных жителей.

Мощные ливни бушевали в уезде Камдеш, расположенном у границы с Пакистаном. В результате при ликвидации последствий стихии были обнаружены трупы людей. Всего, по предварительной информации, погибли 150 человек. Поиски пропавших продолжаются.

Проливные дожди привели к гибели восьми человек в Гватемале, двое пострадали. Из-за вызванных ливнями оползней и наводнений были эвакуированы 5636 человек. Последствия стихии затронули свыше 632 тыс. жителей Гватемалы.

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афганистан жертвы наводнение
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