Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана

Кабул, 29 июля. Жертвами стихии в провинции Нуристан на востоке Афганистана стали, как минимум, 150 местных жителей.

Мощные ливни бушевали в уезде Камдеш, расположенном у границы с Пакистаном. В результате при ликвидации последствий стихии были обнаружены трупы людей. Всего, по предварительной информации, погибли 150 человек. Поиски пропавших продолжаются.

Проливные дожди привели к гибели восьми человек в Гватемале, двое пострадали. Из-за вызванных ливнями оползней и наводнений были эвакуированы 5636 человек. Последствия стихии затронули свыше 632 тыс. жителей Гватемалы.