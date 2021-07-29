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Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:18
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
primeminister.am  /  Премьер-министр Республики Армения

Ереван, 29 июля. Ситуация на армяно-азербайджанской границе не успокаивается, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Армения и Азербайджан продолжают сообщать о нарушениях режима прекращения огня на приграничных территориях. На некоторых участках армяно-азербайджанской границы сохраняется напряженность. Еревану пока не удается стабилизировать обстановку, написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Министерство обороны Азербайджана ранее заявило об обстреле с армянской стороны. Инцидент произошел ночью 29 июля в Гегаркуникской области. Согласно данным Баку, ВС Армении вели огонь из стрелкового вооружения, гранатометов, метали ручные гранаты Ф-1.

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