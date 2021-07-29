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Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
Telegram  /  Мария Захарова

, 29 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала рассказ экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о «печеньках из Белого дома».

Дипломата рассмешила история домохозяйки о подарке от президента США Джо Байдена. По словам Тихановской, американский лидер после завершения встречи вернулся и дал ей «печенек». Захарова иронично оценила восторг Тихановской в Telegram. Официальный представитель МИД нашла связь между «печеньками» гражданки Белоруссии и куки.

«Вспомнились куки (cookie/печенье) — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт», — пояснила дипломат.

Их функциями является хранение персональных настроек и отслеживание состояния доступа к пользователю. Печеньки помогают управлять данными клиентами, намекнула Захарова на историю с Тихановской.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии встретилась с Байденом в Белом доме. Она призвала американского лидера сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

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Все новости / Политика / Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
захарова байден Тихановская
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