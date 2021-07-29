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ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»

  /   Обновлено: 29 июля 2021 10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 июля. Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» поступит на вооружение Военно-космических сил России в первой половине 2022 года.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе, Министерство обороны РФ уже подписало соответствующий контракт с концерном «Алмаз-Антей».

«Минобороны РФ подписало контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей»», — сказал собеседник журналистов в рамках работы авиасалона МАКС-2021.

Он уточнил, что первая партия будет включать более 10 ракетных комплексов. По его словам, поставки начнутся после государственных испытаний, которые завершатся уже в 2021 году.

Ранее, как сообщает сайт 360tv.ru, военные испытали С-500 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На этом фоне в американском издании Military Watch предупредили ВВС США о грядущей катастрофе.

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