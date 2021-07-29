Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности

Москва, 29 июля. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел переговоры с президентом «Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма» Франклином Грэмом.

Стороны проанализировали ситуацию, сложившуюся в отношениях между Россией и США в течение последних нескольких лет. Вместе с тем спикеры уделили отдельное внимание традиционным семейным ценностям. Речь шла о призыве Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к России узаконить однополые браки на территории страны.

«У России твердая и однозначная позиция на этот счет. Брак — союз мужчины и женщины», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что, согласно поправкам к Конституции, российская сторона может не исполнять требования ЕСПЧ.

Ранее Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины. Москва пошла на этот шаг для защиты своих соотечественников.