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Политолог Ищенко объяснил, почему санкции против Крыма оказались бессмысленны
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему санкции против Крыма оказались бессмысленны
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 29 июля. Санкции Запада против Крыма оказались бессмысленными, потому что у России есть ряд преимуществ, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Как отметил политолог, преимущества России являются исключительными. Все дело в том, что астронавты США без России не смогут летать на МКС — ни одна страна не сможет доставить их на станцию, отметил Ищенко.

«А у России было эксклюзивное предложение. И не мог «Боинг» обойтись без российского титана. И не может до сих пор Европа обойтись без российского газа», — говорит обозреватель.

Именно поэтому Запад не мог наложить на Россию такие всеобъемлющие санкции, которые он накладывал на Иран или Венесуэлу. Власти США добивались, чтобы Россия перестала поставлять газ Европе, вытеснив ее с рынка, но и это Вашингтону не удалось, заключил Ищенко.

Ранее известный блогер Максим Шихалиев, который переехал жить из Киева в Севастополь, рассказал на своем YouTube-канале, как изменилась жизнь в Крыму и на Украине с 2014 года. Он отметил, что санкции никак не повлияли на развитие полуострова.

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украина крым ищенко
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